Захарова отреагировала на решение ФРГ не чтить память офицеров СС

Захарова поблагодарила антифашистов за критику решения ФРГ чтить офицеров СС

Фото: РИА «Новости»

Министерство обороны Германии приняло правильное решение, отказавшись вносить в список почитаемых военных бывших нацистов. На это в Telegram-канале указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Да! Благодарю всех антифашистов, которые выступили открыто с принципиальной оценкой и не остались в стороне!» — написала она.

Ранее в некоторых немецких СМИ опубликовали выдержки служебной рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдер. Судля по их содержанию, Минобороны ФРГ планировало расширить составленный в 2018 году «указ о традициях», который определяет «культуру памяти» в армии ФРГ.

Представитель ведомства Арне Коллац отмечал, что в список почитаемых военных могут войти бывшие офицеры СС, которые открыто отреклись от своего прошлого.

Ранее Германия отказалась выплачивать компенсации жертвам нацизма, в том числе жителям блокадного Ленинграда и его защитникам.

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте