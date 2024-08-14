Захарова отреагировала на решение ФРГ не чтить память офицеров СС

Министерство обороны Германии приняло правильное решение, отказавшись вносить в список почитаемых военных бывших нацистов. На это в Telegram-канале указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Да! Благодарю всех антифашистов, которые выступили открыто с принципиальной оценкой и не остались в стороне!» — написала она.

Ранее в некоторых немецких СМИ опубликовали выдержки служебной рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдер. Судля по их содержанию, Минобороны ФРГ планировало расширить составленный в 2018 году «указ о традициях», который определяет «культуру памяти» в армии ФРГ.

Представитель ведомства Арне Коллац отмечал, что в список почитаемых военных могут войти бывшие офицеры СС, которые открыто отреклись от своего прошлого.

Ранее Германия отказалась выплачивать компенсации жертвам нацизма, в том числе жителям блокадного Ленинграда и его защитникам.