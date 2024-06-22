Германия продемонстрировала двойные стандарты своей внешней политики, отказавшись выплачивать репарации жертвам нацизма, в том числе жителям блокадного Ленинграда и его защитникам. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он обратил внимание, что Намибии власти ФРГ при этом согласились выплатить крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны.

«Налицо политика двойных стандартов», — констатировал председатель СК.

Также Бастрыкин напомнил, что репарации получали рабочие, которых подневольно перевозили в Германию, жертвы холокоста, а также страны, которым был причинен ущерб.

И хотя Германия признала историческую ответственность за нацистские преступления, на участников обороны и жителей блокадного Ленинграда выплаты не распространили.

Отдельно он отметил, что СК ранее установил факты преступлений фашистов, которые прежде не учитывались при распределении выплат и определении их критериев. По мнению Бастрыкина, эти сведения можно использовать как для обоснования допвыплат родственникам жертв нацизма в России, так и для компенсации причиненного ущерба.