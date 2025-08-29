Захарова отправила к Вэнсу за трактовкой его слов об уступках России

Захарова переадресовала Вэнсу вопрос о его словах про уступки России

Заявивший об уступках России вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, цитировал своего начальника Дональда Трампа, когда говорил об условиях украинского урегулирования. Такую версию допустила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге.

За конкретной трактовкой заявления члена администрации США она предложила обратиться к нему.

«Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Россия прямо обозначила подход к урегулированию конфликта, и подчеркнула, что для начала необходимо ликвидировать первопричины, которые привели к кризису.

Об уступках России Джей Ди Вэнс заявил в эфире телеканала NBC в минувшее воскресенье, 24 августа. Он пояснил, что Дональд Трамп приложил огромные усилия, чтобы конфликтующие стороны пошли на компромисс для прекращения конфликта, и российская сторона согласилась на значительные уступки и проявила гибкость по ряду своих требований.

Во время этого же выступления вице-президент США заявил, что видит проблему в организации переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Он пояснил, что встречу невозможно организовать без решения вопросов о гарантиях безопасности и территориях.