Захарова отказалась пожать руку послу Германии Ламбсдорфу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожать руку послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу в ходе встречи 13 июля. В комментарии Lenta.ru дипломат объяснила свое решение.

По словам Захарова, дипломатический протокол не обязывает участника переговоров подавать руку в ответ для рукопожатия. Она этим воспользовалась.

«Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии», — подчеркнула дипломат.

До этого Ламбсдорф пожаловался в интервью Der Spiegel, что Захарова отказалась подать ему руку в начале встречи. Новым послом в Москве впервые после 2013 года станет кадровый дипломат — Клеменс фон Гетце, который сейчас возглавляет дипмиссию в Мексике. Ламбсдорфа же направят в Израиль.

Ранее Захарова заявила, что Ламбсдорф бездарно провел время на посту посла Германии в Москве.