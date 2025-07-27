Захарова осудила КПЧ за отсутствие оценки нарушений прав русскоязычных в Латвии

Комитет ООН по правам человека проигнорировал серьезные нарушения прав русскоязычного населения в Латвии и почти не упомянул их в докладе о выполнении положений Международного пакта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Некоторые серьезные нарушения прав русскоязычного населения не получили адекватной оценки ооновцев», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что КПЧ только в скользь упомянул случаи «возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств». Захарова добавила, что структура «в мягком, беззубом» ключе сформулировала рекомендации властям Латвии.

Ранее управление по делам гражданства и миграции прибалтийской республики подтвердило, что страна депортирует более 800 россиян, у которых истек срок действия вида на жительство.

Ведомство уточнило, что жители не предоставили документы на получение статуса долгосрочного резидента ЕС. Если они не подадут запрос, их выдворят из страны до 30 ноября.