Латвия приготовилась к массовой депортации россиян

В Латвии у 841 россиянина истек срок действия вида на жительство, людей ждет депортация. Об этом сообщила пресс-служба управления по делам гражданства и миграции прибалтийской республики.

Ведомство сослалось на поправки к законодательству об иммиграции. В управлении утверждают, что 841 гражданин России не предоставил документы на получение статуса долгосрочного резидента ЕС.

«До 30 ноября эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики», — заявили в пресс-службе.

Если же россияне хотят продолжать жить в стране, то им нужно подать запрос для получения разрешения на постоянное проживание в стране.

Всего в Латвии живут около 1,8 миллиона человек, из которых около 40% разговаривают на русском языке. Правительство республики в августе 2022 года решило выдавать россиянам вид на жительство только в случае сдачи экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2.

Ранее Латвия запретила въезд россиянам, которые владеют жильем рядом с важными объектами.