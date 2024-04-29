Захарова осудила допрос россиян на литовской таможне | 360°

Мир 29 апреля 2024, 14:02 Захарова осудила допрос россиян на литовской таможне Захарова: ОБСЕ не увидит проблемы в допросе россиян литовскими таможенниками Lukas Balandis via www.imago-ima/www.imago-images.de / Global Look Press

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В Совете Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), вероятно, не увидят ничего предосудительного в допросе россиян литовскими таможенниками на детекторе лжи. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И ведь опять „цивилизованные“ в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — предположила она.

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По словам дипломата, права человека для них абстрактное понятие, которое должно применяться только в интересах «жителей „прекрасного сада“».

В комментариях пользователи согласились с тем, что «права человека канули в Лету», и отметили, что на самом деле ответ на заданный таможенниками вопрос о принадлежности Крыма давно очевиден.

Литовские таможенники допросили пассажиров молдавского автобуса Санкт-Петербург — Тирасполь, в том числе об украинском конфликте и о том, «чей Крым», а также тщательно проверили их багаж.