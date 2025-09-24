Захарова опровергла сообщения о просьбе России к ИКАО по санкциям

Россия не общалась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой снять санкции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привели на сайте дипведомства.

«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит», — отметила она.

По словам дипломата, США, страны ЕС, Великобритания и ряд других государств нарушили Чикагскую конвенцию, когда в одностороннем порядке приняли решение ввести против России ограничения в сфере гражданской авиации.

В связи с этим, как подчеркнула Захарова, российская сторона потребует от ИКАО принять меры. Она добавила, что несмотря на рестрикции, авиационная отрасль России активно развивается и увеличивает объемы перевозок.

В 2022 году по решению ИКАО Россия получила статус «значительной обеспокоенности» в области обеспечения безопасности полетов, что препятствует возвращению отечественных перевозчиков на международный рынок. Поэтому в организацию направили необходимые документы для снятия статуса.