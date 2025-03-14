Росавиация потребовала от ИКАО снять статус «значительной обеспокоенности»
Росавиация начала работу по отмене у РФ статуса «значительной обеспокоенности»
Присвоенный России в 2022 году по решению ИКАО (Международной организации гражданской авиации) статуса «значительной обеспокоенности» в области обеспечения безопасности полетов мешает возвращению отечественных перевозчиков на международный рынок. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на коллегии Росавиации выступил глава ведомства Дмитрий Ядров.
Он подчеркнул, что в ИКАО направили необходимые документы для снятия статуса «значительной обеспокоенности».
«Это позволит российским авиапредприятиям снова занять место полноправных участников мирового рынка международных перевозок», — заявил Ядров.
На какой стадии находится решение о рассмотрении просьбы Росавиации об отмене негативного статуса глава ведомства не уточнил.
В середине декабря прошлого года стало известно, что Росавиация согласилась с предложением перевозчиков расширить количество стран-поставщиков запасных частей для самолетов.
В список включили Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Южную Корею и Пакистан.
Российские авиакомпании объяснили, что в условиях санкций не могут получить необходимые детали для ремонта техники.