Росавиация потребовала от ИКАО снять статус «значительной обеспокоенности»

Росавиация начала работу по отмене у РФ статуса «значительной обеспокоенности»

Присвоенный России в 2022 году по решению ИКАО (Международной организации гражданской авиации) статуса «значительной обеспокоенности» в области обеспечения безопасности полетов мешает возвращению отечественных перевозчиков на международный рынок. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на коллегии Росавиации выступил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Он подчеркнул, что в ИКАО направили необходимые документы для снятия статуса «значительной обеспокоенности».

«Это позволит российским авиапредприятиям снова занять место полноправных участников мирового рынка международных перевозок», — заявил Ядров.

На какой стадии находится решение о рассмотрении просьбы Росавиации об отмене негативного статуса глава ведомства не уточнил.

В середине декабря прошлого года стало известно, что Росавиация согласилась с предложением перевозчиков расширить количество стран-поставщиков запасных частей для самолетов.

В список включили Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Южную Корею и Пакистан.

Российские авиакомпании объяснили, что в условиях санкций не могут получить необходимые детали для ремонта техники.