Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о стремлении России жить в мире, где страны будут иметь равные возможности и руководствоваться принципами морали и нравственности. Об этом дипломат рассказала в интервью на медиафоруме международного Клуба народного единства на площадке ТАСС .

«Мы хотим жить в мире, <…> когда страны имеют равноправное, истинно равноправное, не только по закону, но еще и по морали, по вопросам нравственности, в культурологическом смысле, в традиционном смысле, имеют равные возможности», — сказала Захарова.

Диплома добавила, что такой формат общения сейчас развивается в рамках ШОС и БРИКС. По ее словам, именно такой мир предлагает Россия и показывает, что это не утопия, а реальная возможность. Москва выступает за равноправие стран, за диалог, сохранение международного права и многоголосие.

Ранее Захарова высмеяла министра обороны Италии Гуидо Крозетто, поблагодарившего президента Украины Владимира Зеленского за, что тот якобы нашел в себе силы, чтобы бороться с коррупцией.