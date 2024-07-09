Захарова одной фразой ответила Черногории на выпад против России

Захарова пригрозила Черногории ответными мерами на блокировку российских СМИ

Фото: РИА «Новости»

Россия примет ответные меры в отношении Черногории, власти которой заблокировали ряд отечественных изданий. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала РЕН ТВ.

Она сравнила блокировку с демонстрацией национализма и подтвердила, что действия Черногории не останутся без ответа.

«Ответим и на этот акт национализма и цензуры», — подчеркнула Захарова.

Блокировке со стороны Черногории подверглись РЕНТ ТВ, «Россия 24», ТВ Центр, «Царьград», RT English и ряд других российских ресурсов.

Ранее некоторых исполнителей из России начали блокировать в стриминговом сервисе Spotify и в видеохостинге YouTube. С этих платформ исчезли песни и альбомы Shaman и Полины Гагариной. Против этих исполнителей ввел санкции Евросоюз.

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