Вокруг темы вступления Украины в ЕС разыгрывается настоящий спектакль, но страна безнадежно далека от требований к присоединению. Об этом на брифинге сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Мы все становимся свидетелями настоящего спектакля, который разыгрывают Брюссель — его отдельные страны — и киевский режим в контексте интеграционных стремлений Украины», — сказала она.

Дипломат констатировала, что в ЕС рапортовали о прогрессе республики на пути в сообщество, но правду замалчивают. Захарова подчеркнула, что Украина безнадежно далека от требований ко вступлению и едва ли будет готовой в обозримом будущем.

«Сколько бы ни пытались в Брюсселе приписать Украине успехи на пути к членству в ЕС, создать пристойную декорацию все равно не получается», — добавила представитель МИД.

Глава евродипломатии Кая Каллас допускала, что Украина вступит в ЕС к 2030 году.