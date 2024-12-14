Захарова обвинила Украину в попытке отвлечь мир от атаки на персонал МАГАТЭ

Захарова: резолюция Украины стала попыткой отвлечь мир от атаки на МАГАТЭ

Украинские власти различными способами пытаются отвлечь внимание мира от своей атаки на персонал МАГАТЭ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликовал сайт внешнеполитического ведомства.

Украинское руководство представило резолюцию «Последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для безопасности и сохранности АЭС». Украина настояла на обсуждении документа накануне жестокой атаки на персонал МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС, напомнила дипломат.

«Понятно, что признавать свою вину украинская сторона не желает и всеми силами стремится отвлечь международное внимание от совершенного ей преступления, обстоятельства которого всем очевидны», — объяснила Захарова.

Резолюцию поддержали в основном страны Запада. По словам Захаровой, принятие документа подтвердило, что США и их союзники держат курс на использование международных механизмов ради достижения своих конъюнктурных целей.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по автомобилю МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что в машине находились инспекторы.