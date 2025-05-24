Захарова объяснила, зачем Макрон арестовывал Дурова

Французский президент Эммануэль Макрон арестовал главу Telegram Павла Дурова не для решения внутренних вопросов с мессенджером, а для управления выборами в Румынии. Об этом в Telegram-канале заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Получается, Макрон арестовал Дурова не для решения вопросов с Telegram такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что ни при каких легальных раскладах кандидат от диктатуры выиграть не сможет», — написала она.

Дипломат добавила, что на фейки списать ситуацию уже не получится, так как со стороны Дурова прозвучало обвинение в преступлении с приведением доказательств.

Павел Дуров ранее сообщил, что с «просьбой заставить замолчать консервативных политиков в Румынии» к нему обратились накануне выборов президента в этой стране. Позднее он уточнил, такое предложение исходило от руководителя французской разведки Николя Лернера.