Дуров намекнул на вмешательство разведки Франции в выборы президента в Румынии

Глава внешней разведки Франции посетил Румынию накануне президентских выборов. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в соцсети X .

«Николя Лернер, который просил заставить меня замолчать консервативные голоса в Telegram в Румынии перед выборами, посетил Румынию всего за два дня до голосования», — написал российский предприниматель.

Дуров также напомнил, что визит главы внешней разведки Франции в Бухарест состоялся после заявления депутата Валери Хайер о необходимости сделать все возможное, чтобы следующий президент Румынии был прозападным.

Ранее стало известно, что основатель Telegram категорически отказался блокировать румынские каналы по просьбе одной из европейских стран. Он отметил, что нельзя защитить демократию, параллельно ее разрушая.