Захарова объяснила причину приглашения Макрона в Грузию | 360°

Мир 19 мая 2024, 19:38 Захарова объяснила причину приглашения Макрона в Грузию Захарова: Франция истерично ищет «новую Новую Каледонию» в Грузии или Армении РИА «Новости»

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Приглашение президентом Грузии Саломе Зурабишвили французского коллеги Эммануэля Макрона на День независимости республики вызвано попытками Франции создать на Кавказе новую колонию. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией»., — подчеркнула дипломат.

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По ее словам, французским властям впору озаботиться освобождением от колониального ига канаков — коренных народов Меланезии, проживающих в Новой Каледонии, а не заниматься вопросами «освобождения» Кавказа.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Le Tribune заявила, что Макрон должен приехать в Грузию, чтобы окончательно освободить Кавказ «от менталитета советского ига и российского влияния».

Франция объявила острова Новой Каледонии, расположенных в Тихом океане, своим владением в 1853 году. В 1980-х — начале 1990-х годов в регионе происходили беспорядки, организованные местным населением под лозунгом предоставления им независимости.

Ранее Зурабишвили наложила вето на закононопроект об иноагентах, назвав его «русским законом». Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили отметил, что был готов к подобному развитию событий.