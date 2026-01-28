Захарова: Варшава делает все, чтобы мир забыл о связях Польши с Третьим рейхом

Польша делает все возможное, чтобы мир забыл о ее исторической связи с Третьим рейхом. Об этом в телеграм-канале написала представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат призвала президента республики Кароля Навроцкого перечитать статью российского лидера Владимира Путина об ответственности за сохранение памяти о жертвах ВОВ.

«Варшава делает все, чтобы мир забыл о Пакте Пилсудского — Гитлера, связях польских деятелей с Третьим рейхом и соучастии Польши в разделе Чехословакии в 1938 году. Именно за последнее Черчилль называл ее гиеной», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что, когда эшелоны с 20 тысячами польских евреев оказались на германо-польской границе, пограничники в Польше ставили в паспорта прибывших штамп «недействителен».

«В итоге пропустили только четыре тысячи человек. Остальные 16 тысяч попали, благодаря действиям польских властей, в концлагеря. Так Польша приняла прямое участие в актах трагедии холокоста», — заключила она.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий обвинил СССР в холокосте, исказив историю Второй мировой войны.