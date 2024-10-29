Захарова объяснила, откуда мир узнал о визите Бербок в Малайзию

Общественность узнала о том, что немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок посетила Малайзию, благодаря происшествию в аэропорту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале .

Она прокомментировала заявление своего немецкого коллеги Себастиана Фишера, который сказал, что Бербок «прибыла не в Китай и не в Индию, а в Малайзию». Немецкого дипломата не встретили в аэропорту, потому что самолет с ней приземлился в другом месте.

«Вот так, благодаря недоразумению, из-за которого самолет Бербок припарковался не там <…> мир узнал, что летела глава МИД ФРГ в Малайзию, а не в Китай или Индию», — написала Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала слова представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Грузию ждут последствия, если она не откажется от антидемократических настроев. По мнению российского дипломата, в будущем страна может стать колонией Америки.