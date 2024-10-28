«Демократия, сэр, приехали». Захарова заявила, что Грузия в будущем может стать колонией США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя американского государственного департамента Мэттью Миллера о том, что Грузию ждут последствия, если она «не изменит курс». Свое мнение она высказала в Telegram-канале .

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция — неоколониализм», — написала она.

Как отметили в Госдепартаменте, США постоянно призывали грузинское руководство отказаться от антидемократических настроев и «вернуться на евро-атлантический путь». Также Миллер отмечал, что в Америке не исключают, что Грузия столкнется с определенными последствиями, если не изменит направление.

До этого в Тбилиси устроили митинг против результатов парламентских выборов в стране. На акции протеста появилась президент Саломе Зурабишвили. Она отказалась принимать итоги и заявила, что голоса народа украли.