Захарова объяснила обидой оскорбления астронавта Келли в адрес российских коллег

Российские космонавты украли у США лишь победу в космической гонке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщили «Известия» .

Захарова прокомментировала обвинения американского экс-астронавта и сенатора Марка Келли, назвавшего космонавтов-россиян ворами.

По информации RT, Келли во время выступления на международном форуме в Одессе напомнил о своей 15-летней работе в космической отрасли. Во время выступления он попытался составить шуточный рейтинг приоритетов космонавтов из России.

По версии сенатора, успешное выполнение миссии для них занимает лишь на четвертое место. Первым приоритетом он назвал «видимость того, что они чем-то руководят», вторым — желание найти виноватых, если что-то пошло не так, а третьим — воровство. Он также привел в качестве примера вымышленную русскую поговорку.

