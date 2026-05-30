Сын последнего шаха Ирана Пехлеви прибыл на Украину

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви прибыл в Одессу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Бывший наследник престола намерен принять участие в Черноморском форуме по безопасности.

Мероприятие проводится в Одессе с 2024 года по инициативе группы украинских депутатов. В нем участвовали представители США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Польши, Молдавии. Они обсуждали меры поддержки Украины, включая поставки оружия для конфликта с Россией.

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана Моххамеда, которого свергли в 1979 году в ходе Исламской революции.

Ранее на фоне протестов в стране Пехлеви предложил свою кандидатуру на роль нового главы государства. Он не получил поддержки внутри Ирана и попросил помощи у администрации США. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф провел с ним тайные переговоры.