Обеспокоенность Филиппин заходом российской подводной лодки «Уфа» в акваторию Южно-Китайского моря стала реакцией на пропаганду русофобии странами Запада. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российская субмарина находилась в исключительной экономической зоне Филиппин и не нарушила ни одного положения международного морского права. Поэтому реакция президента страны Фердинанда Маркоса — младшего, заявившего об обеспокоенности, не имела под собой никаких оснований и вызвала обоснованное удивление в России.

«Нахождение лодки в надводном положении и готовность экипажа выйти на связь с представителями вооруженных сил прибрежного государства свидетельствует об отсутствии каких-либо скрытых мотивов ее пребывания в исключительной экономической зоне Филиппин», — добавила Захарова.

Представитель МИД призвал филиппинских дипломатов не поддаваться пропаганде русофобии и соблюдать правила, предусмотренные международным правом.

Представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла в среду, 4 декабря, пожаловался на поведение китайских коллег, которые обстреляли из водомета правительственное судно страны, которое приблизилось к спорному острову Хуанъянь в Южно-Китайском море. Представитель морской полиции Китая Лю Дэцзюнь ответил, что оно подошло на опасное расстояние к военным кораблям, которые сделали вынужденное предупреждение.