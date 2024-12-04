Береговая охрана КНР окатила из водомета филиппинское судно

Береговая охрана Китая окатила из водомета правительственное судно Филиппин. Об этом в социальной сети X сообщил представитель береговой охраны островного государства Джей Тарриэла.

Официальный представитель морской полиции КНР Лю Дэцзюнь ранее заявлял, что суда морской полиции Филиппин в акватории спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море приблизились к кораблям Китая на опасное расстояние. Он подчеркивал, что в соответствии с нормативными актами и законами китайская сторона приняла необходимые меры.

«Судно береговой охраны Китая CCG 3302 около 06:50 из водомета обстреляло судно BRP Datu Pagbuaya, целясь в навигационные антенны», — написал Тарриэла.

В середине ноября Народно-освободительная армия Китая привела в состояние боевой готовности силы в Южно-Китайском море из-за действий армии Филиппин возле рифа Хуанъянь (Скарборо).