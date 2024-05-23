Захарова пошутила, что переживает о состоянии Бербок после ее слов об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что ее беспокоит состояние главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Немецкий дипломат заявила, что президент РФ Владимир Путин якобы не желает участвовать в переговорах по Украине.

Захарова в своем Telegram-канале напомнила Берлину, какие именно страны ответственны за продолжение украинского конфликта.

«Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его „половина“», — написала дипломат.

Захарова добавила, что страны Евросоюза, США, Великобритания и «все это натовское ОПГ» решили увеличить оружейные поставки на Украину. Неужели Бербок именно под этим понимает «отстаивание мира», задалась она вопросом.

Российский дипломат напомнила, что Россия была согласна на переговоры еще весной 2022 года, но их по факту сорвал британский премьер Борис Джонсон, уговоривший киевский режим их прервать. И сам украинский лидер Владимир Зеленской запретил любые переговоры с Москвой, подписав об этом указ осенью 2022 года.

Ранее Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на словацкого премьера Роберта Фицо.