Обвинения России в покушении на председателя правительства Словакии Роберта Фицо — это безумие. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что статью с обвинением России выпустил британский таблоид The Times. Автор материала — колумнист и собственный корреспондент издания в Братиславе Питер Конради. Его выводы Захарова назвала «приступом безумия».

«А я все гадала, кто же первым артикулировано произнесет сакраментальное „Russians Did It“. Оказалось, The Times. В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно — рыба сойдет с ума», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что власти Евросоюза опасаются выжившего премьер-министра Словакии. Европейские чиновники считают, что после покушения Фицо может начать активнее выступать против поставок оружия на Украину, и тем самым разрушит единство НАТО и ЕС.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Роберта Фицо пытались убить из-за его стремления к мирному урегулированию украинского конфликта. По словам политика, покушение стало результатом насаждаемой в Европе нетерпимости к иному мнению.