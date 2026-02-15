Захарова назвала Зеленского наркоманом-неонацистом

«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала Захарова.

Реакцию дипломата вызвали слова президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе выступления он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес премьер-министра Венгрии. Зеленский заявил, что Орбан не думал о наращивании армии для сдерживания России и также прошелся по его внешности.