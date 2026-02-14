Запад не брезгует любыми информационными вбросами, чтобы отвлечь внимание от накопленных проблем. На этот раз вернулись к теме об отравлении блогера Алексея Навального, но уже в колонии. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что имя умершего в ямальской колонии блогера упоминали каждый раз, когда от западных политиков требовали результаты расследований по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Когда просили данные анализов Навального, поднималась тема Скрипалей.

«И так по кругу. Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», — заявила Захарова.

С заявлением о смерти Навального от отравления токсином в колонии выступило правительство Великобритании. Власти уже направили необходимое заявление в Организацию по запрещению химического оружия с обвинением в адрес России.

Отбывавший наказание в исправительной колонии № 3 в ямальском поселке Харп блогер Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года. В пресс-службе управления ФСИН по региону отмечали, что заключенному стало плохо после прогулки.

Прибывшие на место врачи скорой помощи приняли необходимые реанимационные меры, но эффекта они не принесли. Медики констатировали смерть заключенного.