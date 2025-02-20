Захарова назвала уважение истории России условием для возвращения иностранных компаний

Для возвращения западных компаний в Россию необходимо, чтобы они уважали историю страны и героев спецоперации. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мне кажется, что их присутствие должно быть связано и с такими важными темами, как уважение нашей истории. <…> И это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам», — подчеркнула она.

По ее словам, зарубежные компании являлись инструментами для «политической борьбы и гибридной войны». Дипломат напомнила, как многие бренды ушли из страны по указанию Запада.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев не исключил, что американские бренды вернутся в Россию во втором квартале 2025 года. Он предупредил, что этот процесс будет непростым, так как многие ниши уже заняли другие компании.

По данным РФПИ, из-за ухода с российского рынка американские бренды потеряли более 300 миллиардов долларов.