В РФПИ рассказали, когда американские бренды вернутся в Россию

РФПИ: американские компании могут вернуться в Россию во 2 квартале 2025 года

Российский фонд прямых инвестиций ждет возвращения некоторых компаний из США на отечественный рынок уже во втором квартале этого года. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

«Процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты», — объяснил он.

По оценкам РФПИ, после ухода из России американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов.

Ранее Дмитриев допустил, что нефтяные гиганты из США тоже в какой-то момент могут вернуться в Россию, не захотев отказываться от возможностей, которые им могут здесь предоставить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возвращение западных брендов — это нормальная практика.