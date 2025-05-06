Захарова назвала цели переговоров Путина и Си Цзиньпина
Захарова: Путин и Си Цзиньпин обсудят много вопросов и подпишут ряд документов
Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина предусматривает обсуждение большого количества вопросов и подписание целого ряда соглашений между двумя странами. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она подчеркнула, что предстоящие переговоры станут центральным событием в отношениях России и Китая в этом году.
«К обсуждению предполагается самая широкая повестка вопросов двустороннего и международного характера, готовится солидный пакет документов, которые касаются сотрудничества по самым различным направлениям», — сказала Захарова.
Представитель МИД добавила, что итоги встречи дадут новый импульс отношениям двух держав в рамках всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Россия и Китай, обратила внимание дипломат, как входящие в состав государств — создателей ООН имеют общую позицию по сохранению итогов Второй мировой войны, на основе которых построен современный мир.
Она пояснила, что обе страны выступают за верховенство международного права и основополагающих принципов устава международной организации.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 8 мая в Москве. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что в ходе встречи лидеры обсудят украинскую проблематику, отношения России и США, а также сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и G20.
По итогам встречи лидеры подпишут два документа: об углублении всеобъемлющего партнерства и сотрудничества для обеспечения глобальной стратегической стабильности.
В России председатель КНР Си Цзиньпин останется до 10 мая и примет участие в параде Победы на Красной площади.