Внешняя политика России в свое время выстояла благодаря традиционным ценностям, и страна не стала участницей «бала вампиров». Такое заявление РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат выступила по случаю профессионального праздника.

«Какое счастье, что мы не поддались на эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности, и до нашего общества. Не дали, так сказать, этому 100% „балу вампиров“ восторжествовать», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, когда вскрылись файлы финансиста Джеффри Эпштейна, все, о чем предупреждала Россия, оказалось правдой.

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. С 2002 по 2005 год он вступал в интимную связи с десятками несовершеннолетних.