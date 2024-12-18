Реакция Организации Объединенных Наций на убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стала свидетельством продажности. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я считаю, что это свидетельство продажности», — ответила она на вопрос о реакции ООН.

Ранее в организации не стали осуждать подрыв, в результате которого погиб Кириллов, а только призвали воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности.

До этого Захарова заявила, что США создали и финансировали режим на Украине, поэтому заявление Белого дома о непричастности к смерти Кириллова прозвучало смехотворно. По мнению дипломата, все доказательства налицо. Также она напомнила, что официальные лица в Штатах ни разу не осудили ни одного теракта, совершенного украинской стороной.

Утром 17 декабря рядом с домом на Рязанском проспекте в Москве случился взрыв, в ходе ЧП погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель. По версии Слекома, взрывное устройство сработало, когда мужчины заходили в подъезд.