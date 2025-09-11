Захарова назвала страшным преступлением убийство американского активиста Кирка

Власти США обязаны провести тщательное расследование для поиска исполнителя убийства консервативного активиста Чарли Кирка. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что считает расправу над соратником президента США Дональда Трампа страшным преступлением.

«Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление», — привело заявление Захаровой РИА «Новости».

Дипломат добавила, что официальных версий о причинах убийства нет и делать преждевременные выводы нельзя.

Продвигающий консервативные взгляды среди молодежи активист Чарли Кирк погиб во время выступления на общественных дебатах в Университете штата Юта от выстрела неизвестного киллера. Пострадавшего общественника привезли в больницу, где он скончался от полученного ранения.

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что исполнителя убийства Кирка пока не нашли. Первого задержанного подозреваемого отпустили после допроса, признав его непричастность к преступлению.