Захарова назвала страшным преступлением убийство американского активиста Кирка
Захарова призвала власти США найти убийцу активиста Чарли Кирка
Власти США обязаны провести тщательное расследование для поиска исполнителя убийства консервативного активиста Чарли Кирка. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она подчеркнула, что считает расправу над соратником президента США Дональда Трампа страшным преступлением.
«Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление», — привело заявление Захаровой РИА «Новости».
Дипломат добавила, что официальных версий о причинах убийства нет и делать преждевременные выводы нельзя.
Продвигающий консервативные взгляды среди молодежи активист Чарли Кирк погиб во время выступления на общественных дебатах в Университете штата Юта от выстрела неизвестного киллера. Пострадавшего общественника привезли в больницу, где он скончался от полученного ранения.
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что исполнителя убийства Кирка пока не нашли. Первого задержанного подозреваемого отпустили после допроса, признав его непричастность к преступлению.