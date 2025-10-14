Захарова назвала случаи выдворения россиян из Латвии «настоящим нацизмом»

МИД продолжит мониторить ситуацию вокруг решения латвийских властей о выдворении россиян, которые не подтвердили знание латышского языка. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Осуждаем это бесчеловечное, антигуманное варварство в отношении престарелых и часто больных людей. Настоящий нацизм», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян пока рано. По ее словам, соотечественники задействуют различные административные и правовые механизмы для своей защиты.

Дипломат добавила, что посольство в Риге «ориентировано на оказание максимального содействия» россиянам.

Ранее из Латвии из-за незнания языка выдворили 74-летнего пенсионера. У пожилого мужчины не оказалось в России родственников или знакомых. Он жил в Латвии с 1971 года, но в 2023 году потерял право на проживание и социальную помощь из-за экзамена по латышскому языку.