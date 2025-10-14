Русскоязычный пенсионер лишился дома в Латвии из-за незнания языка

Власти Латвии выслали из страны 74-летнего пенсионера Григория, ссылаясь на его незнание латвийского языка. Пенсионера отправили в Россию, хотя у него здесь нет родственников или знакомых. Григорию приходилось жить в Латвии с 1971 года, и в 2023 году он потерял право на проживание и социальную помощь из-за неуспешной сдачи экзамена по языку, написал RT .

После долгих судебных разбирательств и задержки платежей пенсий, в 2025 году мужчина был отправлен в Центр содержания мигрантов в Даугавпилсе, откуда он позже был депортирован на границу с Россией. Родственники и правозащитники долгое время искали Григория, но контакт с ним прервался после пересечения границы.

Сейчас пенсионер находится в московском центре социальной адаптации, испытывая трудности из-за отсутствия документов и невозможности приобретения мобильного телефона.