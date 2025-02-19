Захарова назвала самый главный итог переговоров России и США в Эр-Рияде

Российская и американская стороны характеризуют переговоры делегаций в Эр-Рияде как конструктивные. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Самое главное, что контакт состоялся и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности. В конструктивной тональности. Это самое главное», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, встреча стала началом работы по решению глобальных проблем, которые возникли из-за действий предыдущей администрации США. Захарова добавила, что стороны продолжат кропотливо работать над восстановлением двусторонних отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу делегаций в Саудовской Аравии и отметил, что стал «намного более уверен» в достижении дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер сообщил, что Россия имеет возможность уничтожить украинские города, в том числе Киев, но не хочет это делать.