Трамп не оставил Зеленскому шансов. Президент США оценил итоги переговоров

Переговоры делегаций России и США закончились в столице Саудовской Аравии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил их как «очень хорошие». В материале 360.ru — главные тезисы американского лидера.

«Переговоры были очень хороши. Россия хочет что-то сделать», — заявил Трамп по итогам встречи двух делегаций в Эр-Рияде и добавил, что стал «намного более уверен» в достижении мирного урегулирования по Украине. Американский президент высказался по всем аспектам переговоров, а также выразил свое отношение к главе Украины Владимиру Зеленскому.

Военные и миротворцы на Украине

Глава США заявил, что для мира на Украине нет необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе.

Никто не просит этого сделать, так что я не думаю, что нам нужно это делать. Я бы не хотел этого делать.

Также президент заявил, что был бы не против отправки миротворцев на Украину. На вопрос о том, готов ли он поддержать отправку европейского миротворческого контингента в эту страны, Трамп заявил, что «если они этого хотят, это отлично».

Нам самим не придется посылать их туда, потому что мы очень далеко. Но иметь там войска было бы хорошо, я был бы не против.

Припомнил долги Украины и вспомнил Европу

Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины значительно больше, чем Европа, и призвал «уравнять» вклады.

Мы должны уравнять вклады, потому что Европа выделила около 100 миллиардов, а мы — более 300. Хотя для них это куда более важно, чем для нас, ведь между нами есть океан.

Американец выразил обеспокоенность тем, что нет прозрачного отчета по использованию выделенных Украине денег. Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел, куда идут эти средства, подчеркнул он.

Фото: IMAGO/Henri Szwarc / Starface / Global Look Press

Прошелся по Зеленскому

Трамп выразил разочарование позицией Украины по отношению к конфликту с Россией. По его словам, у киевских властей было достаточно времени, что решить все вопросы с соседней страной.

Я слышу, украинские власти недовольны тем, что их не пригласили на переговоры. Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда.

По его словам, конфликт можно было разрешить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» несколько лет назад. Также Трамп оценил уровень поддержки Зеленского на Украине. По данным американского президента, он очень низок. В стране необходимо срочно провести выборы, заключил президент.

Я бы сказал, что, знаете, когда украинцы хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы.

Американский лидер подчеркнул, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Он также добавил, что вопрос проведения выборов на Украине является не только требованием России — об этом беспокоятся многие страны.

Указал на силу России

Трамп заявил, что Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города, включая Киев, но не хочет этого делать.

«Если бы Россия хотела сделать это на 100%, то, вероятно, это произошло бы очень быстро»

При этом Трамп добавил, что Россия, несмотря на все имеющиеся возможности, не хочет этого делать.