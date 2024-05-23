Захарова назвала провальной для Украины последнюю встречу в формате «Рамштайн»

Последнее заседание контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн» принесло представителям Киева очередные разочарования. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Полное видео ее выступления доступно на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Она пояснила, что украинская делегация рассчитывала на помощь западных стран в новой поставке систем противовоздушной обороны, но в очередной раз получила отказ. Захарова добавила, что заседание провели внепланово по запросу Украины,

«Поводом послужили алармистские призывы киевского режима к оказанию безотлагательной массированной военной помощи, прежде всего — средствами противовоздушной обороны и различными боеприпасами», — рассказала представитель МИД.

Захарова добавила, что судя по настроениям западных союзников, никто из них уже не верит в возможности украинских войск.

«Никто не готов к новому опасному витку эскалации, никто не готов брать на себя ответственность за все, что происходит. В итоге никаких сенсаций, прорывных решений встреча не принесла», — подытожила дипломат.

Власти Украины на протяжении нескольких месяцев требовали от западных союзников предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что из семи необходимых систем он получил предварительное согласие на поставку только одной машины.