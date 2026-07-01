Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество России и Армении

Председатель правительства России Михаил Мишустин в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия государств в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-технологической областях.

В пресс-службе добавили, что беседу инициировала армянская сторона.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что для Армении разрыв сложившихся за десятилетия связей Россией будет иметь тяжелые последствия.

По его словам, Запад рассматривают Армению в качестве инструмента противостояния с Россией и, как утверждает политик, заинтересован в ослаблении выступающих за развитие отношений Москвы и Еревана политических сил.

Медведев также подчеркивал, что иностранное вмешательство в избирательную кампанию в Армении оказалось «беспрецедентным».