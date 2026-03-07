«Это идея фикс самого киевского режима. Вспомните, с чего все начиналось. Заявления Зеленского на рубеже начала специальной военной операции, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием», — сказала дипломат.

По ее мнению, европейские политики не замечают, что созданные другим странам проблемы потом оборачиваются против них. Нет сомнений, что если бы у Владимира Зеленского или у киевского режима появилось ядерное оружие, они бы его применили. В том числе и в адрес своих же спонсоров — так проще выбивать из них деньги.

Ранее Захарова нашла в атаке на Иран аналогию с украинскими событиями. Она заметила, что переговоры США с Исламской Республикой по ядерному оружию использовались как прикрытие для подготовки удара по стране.