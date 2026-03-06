Захарова назвала новые санкции со стороны ЕС безумием и самоубийством

Европейские страны, готовя новые санкции против России без учета меняющейся мировой ситуации, поступают безумно и самоубийственно. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Как Европейский союз принимает санкции, не беря в расчет экономические показатели, которые меняются на глазах?» — задалась она вопросом.

Дипломат отметила, что там не учитывают даже топливный дефицит, который возник из-за кризиса на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.

Ранее официальный представитель МИД назвала поведение США и Израиля безответственным произволом, грубо нарушающим нормы международного права. Она призвала мировое сообщество дать этому объективную и бескомпромиссную оценку.