Венгрия сочла факт прослушки Сийярто нападением на страну
Орбан поручил Минюсту Венгрии расследовать факт прослушки Сийярто
Министерство юстиции Венгрии расследует выявленный факт прослушивания главы МИД Петера Сийярто. Об этом в Facebook* сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан.
По его словам, прослушивание приватных разговоров члена правительства является нападением на Венгрию.
«Поручил министру юстиции расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто», — написал Орбан.
Официальный правительства венгерского кабмина Золтан Ковач в социальной сети X допустил, что телефон Сияйрто могли прослушивать с участием зарубежной разведки. Он опубликовал аудиозапись журналиста Сабольча Пани, который признал передачу номера Сийярто сотрудникам иностранным спецслужб.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.