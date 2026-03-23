Венгрия сочла факт прослушки Сийярто нападением на страну

Министерство юстиции Венгрии расследует выявленный факт прослушивания главы МИД Петера Сийярто. Об этом в Facebook* сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан.

По его словам, прослушивание приватных разговоров члена правительства является нападением на Венгрию.

«Поручил министру юстиции расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто», — написал Орбан.

Официальный правительства венгерского кабмина Золтан Ковач в социальной сети X допустил, что телефон Сияйрто могли прослушивать с участием зарубежной разведки. Он опубликовал аудиозапись журналиста Сабольча Пани, который признал передачу номера Сийярто сотрудникам иностранным спецслужб.

Ранее стало известно, что Венгрия намерена не допустить Украину в ЕС.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.