Захарова назвала интервенцией размещение «многонациональных сил» на Украине

Россия посчитает подготовкой к интервенции размещение на Украине «многонациональных сил». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что с предложением о вводе на территорию Украину военных из разных стран выступили государства — участники «коалиции желающих».

«Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей», — заявила Захарова.

Инициативу отправить на Украину войска после окончания конфликта в минувший понедельник, 11 июля, озвучил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он пояснил, что речь идет о 50 тысячах человек — основе будущего международного контингента, который возьмет под контроль режим соблюдения огня.