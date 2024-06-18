Захарова назвала главную проблему Европы

Захарова назвала зависимость от США самой большой бедой Европы

Фото: РИА «Новости»

Самой большой проблемой Европы является зависимость от США, а не Россия и ее народ. Американцы сделали европейцев не просто сателлитами, а своими «царями-клиентами», которые зависят от других, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сейчас список «amici praesidenti Americani» достаточно длинный. В него вошли все те, кто не думает о своих гражданах, а исполняет диктуемую из-за океана волю.

Дипломат также напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что опасность для Европы исходит не от РФ, а основной угрозой стала практически полная зависимость от Соединенных Штатов.

Ранее Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» написал, что Соединенные Штаты и их сателлиты открыто заявляют о своей цели — нанести России стратегическое поражение.

Условия IT-ипотеки изменят до конца года. Кто сохранит право на льготный кредит

Уровень Большого Брата. ChatGPT послужит АНБ

Многоэтажку в Протвине атаковали мыши и тараканы из замусоренной квартиры

Отравления безответственностью. Вспышка ботулизма показала необходимость проверок

Фейк: Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте