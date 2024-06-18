Самой большой проблемой Европы является зависимость от США, а не Россия и ее народ. Американцы сделали европейцев не просто сателлитами, а своими «царями-клиентами», которые зависят от других, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сейчас список «amici praesidenti Americani» достаточно длинный. В него вошли все те, кто не думает о своих гражданах, а исполняет диктуемую из-за океана волю.

Дипломат также напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что опасность для Европы исходит не от РФ, а основной угрозой стала практически полная зависимость от Соединенных Штатов.

Ранее Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» написал, что Соединенные Штаты и их сателлиты открыто заявляют о своей цели — нанести России стратегическое поражение.