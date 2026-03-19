Захарова назвала экс-премьера Британии адским лицемером за позицию по Ирану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала бывшего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора лицемером. Он заявил, что у США не было законных оснований для атаки на Иран, но при этом вторжение Британии в Ирак в 2003 году счел «восстановлением нормальной жизни».

«Сейчас, критикуя агрессию США и Израиля против Ирана, он будет доказывать, что никогда такого не было? Нет уж. Тут больше подходит сакраментальное „и вот опять“. Какие же адские лицемеры», — написала она.

Захарова отметила, что западные страны начали операцию в Ираке без одобрения Совета Безопасности ООН. Все доказательства о наличии у Багдада оружия массового поражения основывались на выступлении бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, который в ООН показал пробирку с белым порошком.

Ранее министры иностранных дел 12 арабских и исламских стран на встрече в Эр-Рияде осудили иранские удары по странам Персидского залива, назвав их неоправданными, и призвали Иран остановить атаки. Они подтвердили право арабских государств на самооборону и договорились расширить сотрудничество.