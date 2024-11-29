Кремль: солидарность Японии с Западом мешает обсуждать мирный договор с Россией

Япония поддерживает недружественные действия коллективного Запада, и это полностью исключает возможность переговоров о мирном договоре с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Очень и очень сложный процесс», — сказал представитель Кремля об обсуждении мирного договора.

Песков напомнил, что Россия и Япония проявляли политическую мудрость, чтобы найти возможные решения. Но затем Япония полностью поддержала недружественную позицию стран Запада, присоединилась к санкциям и ввела ограничения в отношении российских экономических операторов.