Япония поддерживает недружественные действия коллективного Запада, и это полностью исключает возможность переговоров о мирном договоре с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Очень и очень сложный процесс», — сказал представитель Кремля об обсуждении мирного договора.
Песков напомнил, что Россия и Япония проявляли политическую мудрость, чтобы найти возможные решения. Но затем Япония полностью поддержала недружественную позицию стран Запада, присоединилась к санкциям и ввела ограничения в отношении российских экономических операторов.
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«Сложный процесс». Песков — об обсуждении мирного договора России и Японии
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