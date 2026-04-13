Захарова назвала чудовищным поведение Франции в отношении России

Она объяснила, что предпринимаемые Францией антироссийские шаги чудовищны как с исторической, так и с современной точки зрения. По ее словам, заявления французских властей идут вразрез с постулатом страны и наносят огромный урон дипломатическим отношениям, складывавшимся долгие годы.

Ранее представитель МИД иронично прокомментировала ситуацию с французским президентом Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Дипломат назвала пощечину французскому лидеру от супруги «хуком справа» и добавила, что никто не увидел окончания драмы, развернувшейся на трапе самолета во Вьетнаме в 2025 году.

На вопрос об отношении четы Макронов Захарова отметила, что это их семейные дела. Она добавила, что для карикатур существует журнал Charlie Hebdo.