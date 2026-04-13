Хук справа. Захарова припомнила Макрону удар жены

Захарова назвала хуком справа инцидент между Макроном и его женой Брижит

Представитель МИД России Мария Захарова назвала хуком справа прошлогодний инцидент с участием президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Об этом она рассказала «Вестям» .

«Хук справа. Мы не видели окончания драмы», — со смехом прокомментировала скандальные кадры дипломат.

Захарова также с улыбкой спросила у телеведущего Андрея Малахова его оценку положения дел в чете Макронов.

«Я, правда, считаю, что дела семейные — дела семейные… А вот вещи карикатурные — это для Charlie Hebdo», — заключила она.

В мае 2025 года президент Франции вместе с женой прилетел во Вьетнам. Журналисты сняли, как перед выходом из самолета Макрон получил от жены удар по лицу.

Ранее президент США Дональд Трамп также высмеял Макрона за ситуацию с пощечиной от жены. Он предположил, что французский лидер до сих восстанавливается после этого удара.