Хук справа. Захарова припомнила Макрону удар жены

Захарова назвала хуком справа инцидент между Макроном и его женой Брижит
Представитель МИД России Мария Захарова назвала хуком справа прошлогодний инцидент с участием президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Об этом она рассказала «Вестям».
«Хук справа. Мы не видели окончания драмы», — со смехом прокомментировала скандальные кадры дипломат.
Захарова также с улыбкой спросила у телеведущего Андрея Малахова его оценку положения дел в чете Макронов.
«Я, правда, считаю, что дела семейные — дела семейные… А вот вещи карикатурные — это для Charlie Hebdo», — заключила она.
В мае 2025 года президент Франции вместе с женой прилетел во Вьетнам. Журналисты сняли, как перед выходом из самолета Макрон получил от жены удар по лицу.
Ранее президент США Дональд Трамп также высмеял Макрона за ситуацию с пощечиной от жены. Он предположил, что французский лидер до сих восстанавливается после этого удара.