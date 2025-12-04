Захарова: решения Украины по русскому языку показали нежелание прийти к миру

Решение украинских депутатов о выведении русского языка из-под государственной защиты стало очередным доказательством отсутствия у киевского режима настроя на мирное урегулирование. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она напомнила, что отмену дискриминации русского языка и говорящих на нем граждан Украины включили в условие мирного плана.

«Что творится на Украине с языком — это полное безумие. Подобные шаги свидетельствуют об отсутствии в Киеве настроя на мирное урегулирование», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что международные структуры должны оценить действия украинских властей и принять меры, чтобы добиться от них соблюдения прав человека.

В минувшую среду, 3 декабря, Верховная рада Украины исключила русский и молдавский языки из перечня, подлежащих государственной защите. В реестр добавили урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки, а также идиш.