Захарова назвала авторов фейка о гибели Асада

Захарова: фейк о гибели Асада создали спецслужбы желающих хаоса в Сирии стран

Фейк о гибели президента Сирии Башара Асада в авиакатастрофе распространили спецслужбы стран, заинтересованных в хаосе в арабской республике. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это пример классического фейка со всеми необходимыми компонентами», — подчеркнула она.

По мнению дипломата, при помощи ложных новостей спецслужбы некоторых государств хотели решить свои точечные задачи.

Агентство Reuters 8 декабря опубликовало сообщение со ссылкой якобы на офицеров сирийской армии о возможной гибели Башара Асада при крушении самолета. Позже выяснилось, что политик жив и находится в Москве.

Ранее Асад сообщил, что не покидал Дамаск вплоть до раннего утра 8 декабря и уехал из Сирии лишь вечером того дня.